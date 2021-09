POL-HSK: Graffiti

Eine Sporthalle und ein Zaun verunziert

brilon-totallokal: Sundern: Unbekannte Täter besprühten zwischen Freitag 12 Uhr und Montag 7 Uhr die Außenwand der Sporthalle an einer Grundschule in der Straße “Am Wenne” mit Graffiti. Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 02933 – 90 200 in Verbindung.

brilon-totallokal: Brilon: Im Zeitraum zwischen Samstag 16 Uhr und Montag 9 Uhr haben Unbekannte einen Zaun einer Firma in der “Altenbürener Straße” in Brilon mit Graffiti besprüht. Der Zaun wurde mit rosa Sprühfarbe beschmiert. Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

