Saisonende im Waldfreibad Gudenhagen

Öffnungszeiten im Briloner Hallenbad

brilon-totallokal: Der Badebetrieb im Freibad in Gudenhagen endet in diesem Jahr zum 12.09.2021. Ab dem 13.09.2021 hat das Bad geschlossen. Trotz des trüben Wetters besuchten in diesem Jahr rund 13.500 Gäste das Waldfreibad in Gudenhagen.

Ab dem 14.09.2021 lädt das Hallenbad zu folgenden Zeiten zum Familienbad ein:

Dienstag 14.00 – 22.00 Uhr *)

Mittwoch 14.00 – 21.00 Uhr *)

Donnerstag 14.00 – 17.30 Uhr

Freitag 14.00 – 21.00 Uhr *)

Samstag 8.00 – 16.00 Uhr

Sonntag 8.00 – 15.00 Uhr

*) Ab 18.30 Uhr Kinder und Jugendliche nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Weiterhin findet von dienstags bis freitags von 6.30 – 8.00 Uhr das beliebte Frühschwimmen statt.

Die Sauna ist ab dem 14.09.2021 an folgenden Tagen für Sie geöffnet:

Dienstag 10.00 – 22.00 Uhr Damensauna

Mittwoch 13.00 – 20.00 Uhr Herrensauna

Donnerstag 14.00 – 21.00 Uhr gemischte Sauna

Freitag 14.00 – 22.00 Uhr gemischte Sauna

Bitte beachten Sie die zurzeit gültigen Verhaltensregeln bezüglich eines Badbesuches während der Corona-Pandemie. (U.a. 3-G-Regel, begrenzte Einlasskapazität Schwimmbetrieb und Saunabereich.)

Nähere Informationen rund um Ihren Besuch im Bad erhalten Sie unter www.brilon.de oder direkt im Hallenbad. (Tel. 02961/987915)

Fotocredits: Stadt Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon