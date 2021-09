Live-Konzert mit Marie Becker und Matthias Dicke

Am Sonntag 19.09. ab 15.00 Uhr im Café Sonnenblick

brilon-totallokal: Olsberg-Bigge: Gespielt wird am Sonntag auf Einladung des Freundes- und Fördervereines für das Josefsheim Bigge e.V. ein gemischtes Programm von den 80ern, 90ern und 2000ern bis hin zu den Charts der letzten Jahre, interpretiert mit Klavier, Gitarre und Gesang. Hinzu kommen die solistische Instrumente Geige und Trompete. Das Konzert im Café Sonnenblick wird durch den Einsatz einer Loopstation ergänzt, die als Live-Aufnahmegerät die klangliche Fülle bringt.

Beide Musiker engagieren sich schon lange gemeinsam in der Music Factory Sauerland. Viele Konzerte und schöne musikalische Momente in vielen Chor- und Duokonzerten wurden seitdem erlebt. Neben Auftritten als Solokünstler musizieren Matthias und Marie gemeinsam auf Veranstaltungen, Geburtstagen, Firmenfesten o.ä. “Die Liebe zur Musik ist eine Leidenschaft, die uns alle stark miteinander verbindet und der wir in den letzten eineinhalb Jahren leider nur bedingt nachgehen können. Daher freuen sich beide gemeinsam für die Menschen in Olsberg und Bigge wieder Live musizieren zu können!“

Das Konzert findet im Café Sonnenblick auf dem Campus des Josefsheim Bigge unter Einhaltung der gültigen 3G-Regeln statt.

Der Eintritt für das Konzert am Sonntag, den 19. September ab 15 Uhr ist kostenfrei, stattdessen kann für den Freundes- und Förderverein für das Josefsheim Bigge e.V. gespendet werden.

Weitere Infos zum Musiker unter www.matthias-dicke.de sowie zum Freundes- und Förderverein für das Josefsheim Bigge e.V. unter https://josefsheim-bigge.de/foerderverein/.

