Von fast 7.500 glänzenden Kinderaugen begrüßt

Katholischer Kitaträgerverbund Hochsauerland-Waldeck hat 61 neue Auszubildende

brilon-totallokal: 61 neue, junge Kolleginnen und Kollegen konnten die über 1.000 Erzieherinnen und Erzieher in den 65 katholischen Kindertageseinrichtungen der Kita gem. GmbH Hochsauerland-Waldeck in diesen Tagen begrüßen. „Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, diesen spannenden, motivierenden und faszinierenden Beruf zu erlernen und wir sie auf diesem Weg begleiten dürfen“, hieß die Bereichsleitung der Kita gem. GmbH Hochsauerland-Waldeck, Brigitte Weimer, einen Teil der jungen Nachwuchskräfte kürzlich im Markes Haus in Eversberg willkommen. Auch die Mitarbeitervertretung (MAV) nutzte die Chance sich den neuen Kollegen und Kolleginnen mit ihrem Angebot für Auszubildende zu präsentieren.

Auf drei verschiedenen Ausbildungswegen lassen sich die Frauen und Männer in den kommenden Monaten auf den Erzieherinnen bzw. Erzieherberuf vorbereiten. 35 Mitarbeitende haben ihre Aufgabe als „Erzieher/in im Anerkennungsjahr“ in einer der 65 katholischen Kitas angetreten. Weitere 25 neue Mitarbeitende haben sich für eine praxisintegrierte Ausbildung entschieden und erstmalig gibt es in den Reihen der Kita gem. GmbH auch einen Teilnehmer einer „Praxisintegrierten Ausbildung Kinderpflege“.

171 junge Männer Frauen und Männer starteten mit der Ausbildung in den 182 katholischen Kitas zwischen Hamm und Siegen

„Wir freuen uns, dass sich so viele junge Menschen für unseren Trägerverbund als Arbeitgeber entschieden haben“, stellen auch die beiden Geschäftsführer der kooperierenden Kita gem. GmbHs Hellweg, Hochsauerland-Waldeck und Siegerland-Südsauerland fest. Bei vielen Kita-Trägern fehle es bereits heute an gut ausgebildetem Fachpersonal. „Da ist es umso schöner, dass unsere über 3.700 Kinder in den Kitas in Hochsauerland-Waldeck nunmehr 61 Auszubildende bei uns neu begrüßen konnten“, so Josef Mertens und Michael Stratmann unisono.

Insgesamt haben am 1. August 171 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung in den 182 Kitas der drei kooperierenden Kita gem. GmbHs auf dem Gebiet des GemeindeVerbandes Mitte im Erzbistum Paderborn begonnen: 98 als Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, 69 in der praxisintegrierten Ausbildung und vier junge Nachwuchskräfte mit der praxisintegrierten Ausbildung in der Kinderpflege.

Bild: Die neuen „Erzieherinnen und Erzieher im Anerkennungsjahr“ der Kita gem. GmbH Hochsauerland-Waldeck trafen sich im Markes Haus in Eversberg. Die 26 weiteren Auszubildenden werden sich auch in Kürze zu einem ersten Kennenlernen treffen.

