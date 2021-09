Der passt zu mir!

Traumfußboden finden: Online-Tool ermöglicht virtuelle Parkettverlegung im eigenen Zuhause

brilon-totallokal: Wenn es um einen neuen Fußbodenbelag geht, ist die Auswahl enorm und der Aufwand groß – schließlich muss für die Verlegung der gesamte Bereich leergeräumt werden. Auch in Sachen Wohngesundheit, Optik, Robustheit und nicht zuletzt Pflegeleichtigkeit kommt dem Boden eine besondere Rolle zu. Hoch im Kurs steht bei vielen Holz, da das natürliche Material diese Faktoren optimal vereint. Ist die Entscheidung für Echtholzdielen gefallen, gilt es im nächsten Schritt, das richtige Produkt für den ganz persönlichen Traumfußboden zu finden. Wie der im Katalog, Showroom oder Internet gesehene Bodenbelag im eigenen Zuhause wirkt und ob er passt, ist nicht einfach zu entscheiden – am besten wäre es, man könnte ihn in den eigenen vier Wänden verlegt sehen.

Mit dem innovativen Online-Tool von Weitzer Parkett, basierend auf künstlicher Intelligenz, ist das möglich: Einfach ein Foto des eigenen Wohnraums hochladen und nach Herzenslust mit den vielen Parkettmöglichkeiten „spielen“. Denn das ausgeklügelte System erlaubt sogar den Wechsel des Verlegemusters sowie der Verlegerichtung im Foto – so lassen sich alle Formate, Farben und Sortierungen aus dem Sortiment ausprobieren. Ergänzend werden sämtliche Produktinformationen angezeigt. Die Bilder mit den verschiedenen Varianten können abgespeichert und bei Bedarf ausgedruckt werden. So kann die Wahl des zukünftigen Bodens in aller Ruhe getroffen werden. Echtholzboden von Weitzer Parkett stammt aus nachhaltiger, europäischer Forstwirtschaft. Darüber hinaus punktet er mit langer Lebensdauer: Da er sich mehrfach renovieren lässt, hält er mehrere Jahrzehnte.

Mehr unter www.weitzer-parkett.com.

Bild: Ob der Echtholzboden zu den eigenen Räumlichkeiten und der Einrichtung passt, lässt sich mit dem neuen Online-Tool im Handumdrehen feststellen. Einfach ein Foto des Zimmers hochladen und das ausgewählte Parkett virtuell verlegen.

Fotocredits: epr/Weitzer Parkett

Quelle: Weitzer Parkett GmbH & Co KG

