Aktionsstart Weihnachten im Schuhkarton

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ geht wieder los!

brilon-totallokal: Ran an die Schuhkartons und Gutes tun. Die Sammelstelle in Medebach-Deifeld nimmt ab sofort wieder gefüllte Päckchen entgegen. Natürlich können die Schuhkartons auch wieder in zahlreichen Annahmestellen abgegeben werden (siehe Infobox). „Was zum Naschen, was zum Waschen, einen Pulli, einen Kulli, was zum Spielen und zum Fühlen“ – Wer sich an diesem Leitsatz orientiert findet schnell die passenden Utensilien. Wichtig ist, dass es neue Geschenke sind für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren.

Weitere Informationen und eine Packanleitung gibt es unter https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/. Wer mag, kann außerdem zehn Euro pro Päckchen beilegen, die als Spende zum Beispiel für den LKW Transport in die Dörfer verwendet werden. Fragen können auch an die Leiterin der Deifelder Sammelstelle, Jessica Lefahrt, gestellt werden unter 01608164686.

Kuchen-Taxi statt Info-Nachmittag, „Waffeln-to-go“ an einem Nachmittag statt eines tagelangen Verkaufsstands – das Team der Sammelstelle Deifeld für Weihnachten im Schuhkarton hatte im nun zweiten Corona-Jahr erneut große Schwierigkeiten, die nötigen Spendengelder zu generieren, mit denen die Frauen Hygieneartikel, Schreibwaren und Spielzeug anschaffen, um noch mehr Schuhkartons zu füllen. Geld- und Sachspenden werden daher immer gern angenommen. Und wer keine Zeit hat, einen eigenen Schuhkarton zu füllen, kann diesen gegen eine Spende von 25€ von den Deifelder Frauen befüllen lassen.

Annahmestellen:

Adler-Apotheke, Hauptstr. 46, 59939 Olsberg

Frau Annegret Bangert, Albert-Leiß-Str. 41, 34497 Korbach

Co Libri GbR , Professor-Kümmell-Str. 8, 34497 Korbach

Blumen-Lindner GbR, Briloner Str. 29, 34508 Willingen

Apotheke Förster, Bahnhofstr. 3, 59939 Olsberg

Dagmar Padberg, Auf dem Deich 16, 59955 Winterberg-Grönebach

Pauly Bücherwurm, Nuhnestr. 1, 59969 Hallenberg

Dieter und Marianne Pilger, Friedrichstr. 15, 35110 Frankenau

Ann-Kathrin Scheufgen, Bolzerbahn 2, 59964 Medebach-Deifeld

Ulla Schleimer, Josefsweg 5, 59955 Winterberg-Niedersfeld

Sarah Figgen, Lange, Fohre 5, 59955 Winterberg-Niedersfeld

Schuhhaus Weddemann, Oberstr. 21, 59964 Medebach

Werkers Welt Mühlenhoff GmbH, Remmeswiese 23, 59955 Winterberg

Frau Dr. Padberg, Sachsenberger Str. 1, Goddelsheim

Karin Knierim, Ringstraße 43, 34497 Korbach-Eppe

