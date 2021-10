Ergebnisse werden vorgestellt

Öffentliche Versammlung am 28. Oktober im Albert-Schweitzer-Zentrum





brilon-totallokal: Gudenhagen / Petersborn / Pulvermühle: Wie geht es weiter mit dem Albert-Schweitzer Zentrum? – diese Frage stellen sich die Bürger und Bürgerinnen in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle und die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Brilon.

Am Donnerstag 28. Oktober um 18.00 Uhr lädt das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde nun ein zu einer öffentlichen Präsentation der Ergebnisse des Erkundungsprozesses ein. Die Mitarbeitenden des Instituts für Kirche und Gesellschaft werden die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt und der Architekt wird die Machbarkeitsstudie und ein Modell präsentierten.

Das Presbyterium wünscht sich eine hohe Beteiligung von Menschen aus dem Dorf. Es geht darum, wie die Menschen in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle auf die Ergebnisse reagieren, welche Veränderungen sie sich vorstellen, was davon umsetzbar ist und wie Dorf und Kirchengemeinde konkret weiter arbeiten können.

Die Postkartenbefragung im Mai hat über 80 konkrete Reaktionen gebracht hat. Sie war die Grundlage für die Zukunftswerkstatt am 18. Juni. Drei Arbeitsgruppen diskutierten und konkretisierten sie. Es ging dabei um Gestaltungsideen für das Kirchgebäude, für das Außengelände und für das Dorfleben. Ein Architektenbüro aus Dortmund, bekam die Ergebnisse zugesandt. Ein Dorfrundgang mit dem Architekten fand statt. Daraufhin erarbeitet das Büro eine Machbarkeitsstudie.

Die ersten Schritte im Entwicklungsprozess sind gemacht. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten alle geplanten Schritte umgesetzt werden. Das Presbyterium ist dankbar für die Fördergelder und für die externen Beratungsteams, die die Rahmenbedingungen des Prozesses gestaltet und für die zeitgerechte Umsetzung der einzelnen Schritte gesorgt haben.

Durchgeführt werden konnte das Projekt dank Unterstützung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft , das Land NRW vertreten durch die LEADER-Region Hochsauerland, das Kreiskirchenamt Sauerland-Hellweg und das Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Die Versammlung findet in der Kirche im Albert-Schweitzer-Zentrum, Rübezahlweg 30 statt. Teilnehmen können alle, die sich an die 3-G-Regel halten. Um den Einlass organisatorisch zu erleichtern, bittet die Kirchengemeinde alle Interessierten sich bei Kathrin Koppe-Bäumer per Telefon oder E-Mail anzumelden: Tel. 0171 20 70 755; E-Mail: [email protected]

