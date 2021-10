Abiturjahrgang 1990 als Waldretter – Das Treffen wurde genutzt, um bei der Aufforstung des stark geschädigten Briloner Waldes zu helfen.

Himalayabirke gepflanzt

brilon-totallokal: Vor 31 Jahren haben Sie am Gymnasium Petrinum Brilon ihr Abitur bestanden. Nachdem das 30-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, konnte es nun nachgeholt werden. Das Treffen nutze der Abijahrgang, um bei der Aufforstung des stark geschädigten Briloner Waldes zu helfen. Bei einer Baumpflanzaktion am Poppenberg wurde mit der Einsetzen einer Himalayabirke die Wiederbewaldung des Stadtforstes unterstützt.

Auch der Nordhang des Poppenbergs am landschaftstherapeutischen Pfad war besonders stark von Borkenkäfer befallen. Hier mussten im vergangenen Jahr alle Fichten gefällt werden. Mit der bereits rund 2 m hohen Himalayabirke wurde so ein kleiner Baustein zur Wiederaufforstung der so genannten „Kleinen Schweiz“ gesetzt.

Neben Weißtannen, Buchen, Eichen, Edelkastanien und Douglasien bildet die Birke in Zukunft einen Teil des klimaresistenten Waldes. Sie trägt damit auch einen Teil zum Klimaschutz bei. Beim nächsten Treffen 2025 sollte dann schon ein richtiger Abi-Baum dort wachsen.

