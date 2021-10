POL-HSK: 141 km/h bei 70

Erneut kontrollierte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 7 bei Rösenbeck

brilon-totallokal: Die Erfahrungen der Polizei zeigen, dass es an dieser Stelle immer wieder zu hohen Geschwindigkeitsverstößen kommt. So auch am Mittwochvormittag. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmallenberg wurde mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h bedeutet das eine Überschreitung von 71 km/h. Dem Mann erwartet ein hohes dreistelliges Bußgeld sowie Punkte in Flensburg. Zudem wird er für zwei Monate auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sein.

Ein Lkw-Fahrer aus Österreich wurde mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h erfasst. Für den Lkw Gliederzug sind hier jedoch lediglich 60 km/h erlaub. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichten. Geschwindigkeit ist weiterhin die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Viel Leid könnte durch rücksichtvolles und vorrausschauendes Fahren verhindert werden. Daher geht die Polizei auch weiterhin konsequent gegen Raser vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon