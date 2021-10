POL-HSK: Kippenautomat aufgebrochen

Zigarettenautomaten auf dem „Wiemecker Feld“ aufgehebelt

brilon-totallokal: Bestwig: In der Nacht zum Dienstag hatten es unbekannte Täter auf einen Zigarettenautomaten auf dem „Wiemecker Feld“ abgesehen. Zwischen 18 Uhr und 08.30 Uhr hebelten die Täter den Automaten auf. Anschließend entwendeten sie Zigaretten und Bargeld. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 – 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon