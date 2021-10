Leckeres Drachenfest

Kochkurs begeistert Klein und Groß

brilon-totallokal: „Endlich wieder zusammen Schnippeln, Kochen und Lachen“, freut sich Ulrike Bracht, Dozentin für Ernährung. „Auch in diesem Jahr eröffnen wir die Kochkurs-Saison mit dem leckeren Drachenfest!“ In den Herbstferien wurden in der Soester Eventkochküche der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen wieder die Löffel geschwungen.

An drei Tagen in den Herbstferien kamen insgesamt 11 Teams zu den Kochkursen in die LeibSeeleKüche. Jedes Team bestand aus einem Grundschulkind und dessen Oma, Opa, Mutter, Vater oder auch Patentante. Zusammen mit der erfahrenen Hauswirtschaftsmeisterin wurden leckere Drachenpizzen, Kartoffelspalten mit frischem Dip, selbstgemachtes Apfelmus und ein gesunder Joghurt-Drink zubereitet. Passend zum Herbst durften vor allem die Nachwuchs-Köchinnen und -Köche die Tische mit gemalter und selbstgebastelter Deko schmücken. „Genauso bunt wie unser Tisch ist auch meine Drachenpizza geworden!“ stellt die siebenjährige Ronja stolz fest.

Die Kochkurse wurden großzügig finanziell unterstützt durch die Deutsche Postcode-Lotterie. Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in NRW unterstützen mit dem Kauf der Lose diese Kursangebote.

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon