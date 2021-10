Taizégebet in Elkeringhausen

Einladung ins Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius

brilon-totallokal: Am Samstag, den 30. Oktober 2021, lädt das Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius in Elkeringhausen um 21.00 Uhr zum Taizégebet in die Zeltkirche ein. Der kleine Ort Taizé – nahe dem ostfranzösischen Cluny – ist Sitz einer geistlichen Gemeinschaft, die zum Treffpunkt für Jugendliche aus der ganzen Welt wurde. Gegründet wurde die Gemeinschaft 1949. Bekannt ist die Communauté de Taizé auch für ihre charakteristischen Gesänge und Gebete.

Quelle: Karin Östreich – Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius

