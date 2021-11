Ihre Spende zählt!

Perspektiven für eine europäische Zukunft in Frieden entwickeln

brilon-totallokal: Jedes Jahr im November erinnert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. mit einer Spendenaktion an die Millionen Kriegstoten und Vermissten der Weltkriege, um die Erinnerung an die Kriegsschicksale aufrecht zu erhalten und Perspektiven für eine europäische Zukunft in Frieden zu entwickeln.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. konnte in den vergangenen Jahrzehnten viele Schicksale klären. Die Daten von über 4,8 Millionen deutschen Kriegstoten und Vermissten stellt der Volksbund auf seiner Homepage zur individuellen Recherche bereit und hilft damit, Lücken in Familienbiografien zu schließen.

Wenn auch Sie mit Ihrer Spende die humanitäre und gesamtgesellschaftlich wichtige Arbeit des Volksbundes unterstützen möchten, können Sie diese gerne im Rathaus oder Amtshaus in Brilon an den jeweiligen Informationsschaltern abgeben. Auf den Ortsteilen halten die Ortsvorsteher die entsprechenden Sammeldosen bei verschiedenen Veranstaltungen bereit.

Unter www.volksbund.de können Sie Ihre Spende auch online abgeben.





Der Volksbund ist dringend auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen!



Danke, dass Sie für diese wichtige und bedeutsame Arbeit spenden.

