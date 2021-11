Straße gesperrt / Haltestelle vorübergehend verlegt

brilon-totallokal: Aufgrund von Tiefbauarbeiten am Schlesierplatz in Petersborn kann die dortige Bushaltestelle vom 6. bis zum 13. November nicht bedient werden. Es ist eine Ersatzhaltestelle im oberen Bereich des Rübezahlweges eingerichtet.



Weiterhin ist die Straße Petersborn in Höhe des Schlesierplatzes in dem genannten Zeitraum voll gesperrt. Es besteht eine Umfahrungsmöglichkeit über den Schlesierplatz, die dortige

Einbahnstraßenregelung wird vorübergehend aufgehoben.

Die Maßnahmen sind notwendig, da ein Teilstück des Straße Petersborn neu asphaltiert werden muss.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

