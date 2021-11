Ab sofort buchbar

Green Airlines verbindet ab April 2022 wieder Paderborn mit Sylt

brilon-totallokal: Green Airlines bietet auch im kommenden Jahr Flüge ab dem Paderborn-Lippstadt Airport an. Mit Beginn des Sommerflugplans verbindet die virtuelle Fluggesellschaft ab dem 1. April Paderborn freitags und sonntags mit der beliebten Nordseeinsel Sylt. Die Flüge können ab sofort unter www.green-airlines.com gebucht werden.

Green Airlines fliegt freitags um 18 Uhr vom Paderborn-Lippstadt Airport (PAD) in Richtung Sylt. Von hier geht es um 20 Uhr wieder zurück zum Heimathafen in der Region Ostwestfalen-Lippe. Am Sonntag starten die Flüge um 10 Uhr vom PAD zur beliebten Nordseeinsel Sylt. Um 18 Uhr haben Reisende die Gelegenheit den Rückflug nach Paderborn anzutreten. Das eingesetzte Fluggerät wird flexibel auf die Buchungslage angepasst.

„Wir haben unser Flugangebot in diesem Jahr zu einer sehr herausfordernden Zeit aufgenommen. Trotzdem erfreute sich die Strecke Paderborn-Sylt wachsender Beliebtheit. Wir freuen uns daher sehr, die Flüge nach unserer Winterpause im kommenden Jahr wieder in unseren Flugplan aufzunehmen“, sagt Stefan Auwetter, Gründer und CEO der Green Airlines. Green Airlines startete ihren Flugbetrieb im März 2021 mit der Strecke Paderborn-Sylt und flog diese Strecke bis zu einer planmäßigen Winterpause ab November.

Neben Paderborn und Sylt nimmt Green Airlines im kommenden Jahr 16 weitere Linienflüge in ihr Programm auf. Ab Februar verbindet sie den Flughafen Weeze mit Berlin, München und Sylt sowie den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mit Berlin. Alle Flüge können unter www.green-airlines.com gebucht werden.

Über Green Airlines Green Airlines ist eine 2020 gegründete deutsche virtuelle Fluggesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Flugverkehr in Deutschland und Europa nachhaltiger und grüner zu gestalten. Bei ihrem bisher einzigartigen Konzept setzt Green Airlines auf CO 2 -Kompensation, Vermeidung von Plastikabfall und Zusammenarbeit mit regionalen Cateringanbietern sowie schlanke Unternehmensprozesse durch den Einsatz der Digitalisierung. Green Airlines startet ab Februar 2022 vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Berlin und vom Weeze Airport nach Berlin, München und Sylt. Hinzu kommen ab April 2022 Flüge vom Paderborn-Lippstadt Airport nach Sylt.

