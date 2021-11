„Coaching to go“

Schwierige Führungsherausforderungen souverän lösen

brilon-totallokal: Im Training des IHK-Bildungsinstituts am 2. und 3. Dezember in Lippstadt erweitern interessierte Führungskräfte ihre persönliche Führungskompetenz und coachen sich selbst und andere in schwierigen Führungs- und Gesprächssituationen einfach und schnell. Sie üben, wie sie künftig souveräner und lösungsorientierter agieren. Sie erproben sich in eigenen oder konzipierten Praxisfällen und erhalten wirksames Feedback für ihr Praxisumfeld.

Auf Basis der zehn häufigsten Führungsherausforderungen profitieren die Teilnehmer von anleitenden Tipps aus und für die Praxis. Sie haben die Gelegenheit, auf Grundlage von mehr als 20 Themen die für Sie wichtigsten Themen auszuwählen oder bringen eigene Beispiele mit ein.

Weitere Infos und entsprechende Anmeldeunterlagen können erfragt werden beim IHK-Bildungsinstitut, Petra Henke, Telefon 02931/878 152 oder [email protected]

