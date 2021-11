Kindern ein sichereres Überqueren ermöglichen

Tempo 30 in Bruchhausen in der Straße „Am Medebach“

brilon-totallokal: Olsberg-Bruchhausen: Damit Fußgänger sicherer unterwegs sein können, wird es am Montag, 29. November, Veränderungen in der Straße Am Medebach in Bruchhausen geben: Dort wird eine Tempo-30-Zone eingeführt – und damit gilt im gesamten Straßenverlauf rechts vor links.

Ziel ist es – in Abstimmung mit der Polizei – den Fußgängern eine sichere Überquerung der Straße zu ermöglichen. Davon profitieren sollen insbesondere Kinder auf dem Weg zum Kindergarten und zur Grundschule.

Der CDU-Ortsverband Bruchhausen mit seinem Vorsitzenden Peter Wiese hatte diese Änderung beantragt.

