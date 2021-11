„Neustart: Wirtschaft und Finanzmärkte nach Corona“

brilon-totallokal: Brilon: Das traditionelle Briloner Wirtschaftsforum wird auch in diesem Jahr stattfinden. Unter den geltenden Einschränkungen, aber in Präsens: „Wir sind uns der Verantwortung gegenüber den Besuchern sehr bewusst. Wir haben uns daher für 2G+ als Zugangsvoraussetzung entschieden. Weiterhin werden Abstände bei den Sitzplätzen eingehalten und es gilt Maskenpflicht. Auf das gesellige Zusammenstehen im Anschluss verzichten wir allerdings. Die Veranstaltung ist uns aber einfach zu wichtig, als dass diese nicht stattfinden sollte.“, so Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, stellvertretend für die Veranstalter. Inhaltlich geht es in diesem Jahr um das Thema Inflation. Eine Inflationsrate von über 4 % hat es in Deutschland zuletzt Mitte der 1990er Jahre gegeben. Damals lag das Zinsniveau jedoch deutlich höher, so dass inflationsbedingte Vermögensminderungen zum Ausgleich gebracht werden konnten. Aus der neuen Situation heraus ergeben sich volkswirtschaftspolitisch und ebenso betriebswirtschaftlich für die finanzielle Planung von Unternehmen völlig neue Herausforderungen.

Diese Herausforderungen und mögliche Lösungen wird Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank, als Referent beim 58. Briloner Wirtschaftsforum näher beleuchten und versuchen, Antworten auf die drängendsten Fragen zu geben.

Das 58. Briloner Wirtschaftsforum findet am 02. Dezember 2021 um 19:00 Uhr im Saal des Bürgerzentrums in Brilon statt. Eingeladen sind sowohl Unternehmer(innen) aus allen Branchen, als auch interessierte Bürger(innen) aus Brilon und Umgebung. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis zum 29. November bei der BWT, Tel.: 02961/969920; Fax 02961/9699820; E-Mail: [email protected], wird gebeten. Zugang nur unter Einhaltung der 2G+ Regelung, diese werden am Eingang kontrolliert. Weitere Informationen finden Sie auf www.briloner-wirtschaft.de.

Bild: Dr. Ulrich Kater Referent beim 58. Briloner Wirtschaftsforum

Quelle: Oliver Dülme – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon