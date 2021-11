Briloner Weihnachtsspiel 2021 findet wie gewohnt statt

Auch in diesem Jahr findet das beliebte Briloner Weihnachtsspiel wieder statt

brilon-totallokal: Brilon: Ab dem 27. November bis zum 31. Dezember darf wieder fleißig gepunktet, geklebt und sich selber belohnt werden. „Für den Briloner Einzelhandel ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns mit dem Weihnachtsspiel auch in diesem Jahr bei unserer Kundschaft für ihre Treue bedanken möchten.“, so Christian Leiße, Vorsitzender von Prima Brilon.

„Die Briloner Händlerschaft verfügt zum Glück über viele ausgesprochen treue Kunden. Gerade in den letzten eineinhalb Jahren, in denen unser Leben von Corona geprägt war, haben wir dieses sehr deutlich erleben dürfen. Seit jeher ist das Briloner Weihnachtsspiel eine Anerkennung dieser Verbundenheit mit der heimischen Innenstadt. Mit jedem Einkauf können Klebepunkte gesammelt und diese wiederum gegen tolle Prämien eingetauscht werden. Wir sind uns sicher, dass viele Kunden ausgefallene und individuelle Weihnachtsgeschenke im Briloner Einzelhandel finden werden. Wir hoffen, mit den Prämien zusätzlich das eine oder andere Geschenk beisteuern zu können.“, so Leiße.

Der Ablauf des Weihnachtsspiels ist identisch zu den letzten Jahren. Pro Euro Einkaufswert bekommt der Kunde zwei Punkte. Allerdings wird in diesem Jahr nur analog geklebt – die WIB-Karte wird beim Weihnachtsspiel nicht einbezogen. Grundsätzlich sind die Punkte drei Jahre gültig und können somit über Jahre gesammelt werden. Da das 2020er Weihnachtsspiel pandemiebedingt abgebrochen werden musste, und noch sehr viele Punkte aus dem letzten Jahr übriggeblieben sind, werden diese in der nun startenden Aktion weiterverwendet. Somit sind nicht nur die diesjährigen, sondern auch die Punkte aus dem letzten Jahr bis Ende 2024 gültig.

Bei den Prämien herrscht erneut eine bunte Vielfalt. Klassiker wie das Handtuch von JOOP oder ein Essensgutschein sind ebenso dabei, wie auch Eintrittskarten für das Briloner Kino, Gesellschaftsspiele für Kinder oder diverse Modeartikel. Die Prämien können bis zum 18. Januar 2022 in den angegebenen Geschäften abgeholt werden. Sammelhefte gibt es zum Start des Weihnachtsspiels in allen teilnehmenden Geschäften.

