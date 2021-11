Bücher spenden – Bücher lesen – Gutes tun

Der Inner Wheel Clubs Brilon-Marsberg veranstaltet wieder einen Bücherbasar

brilon-totallokal: Brilon: Der Bücherbasar des Inner Wheel Clubs Brilon-Marsberg bietet in diesem Jahr zur Breylsker Wintermeile wieder eine einmalig große Auswahl an gebrauchten Büchern an. Im ehemaligen Bistro der Sparkasse Hochsauerland in Brilon, und damit ebenerdig zu erreichen, präsentieren die Damen des Clubs Bücher aller Sparten für große und kleine Leseratten.

Aus der Weihnachtsbäckerei sind wie gewohnt selbstgemachte Marmeladen und Gebäck im Angebot. Der Erlös aus dem Verkauf der Bücher und Leckereien kommt auch in diesem Jahr sozialen Projekten in Brilon zugute. Der Inner Wheel Club unterstützt unter anderem den Warenkorb der Caritas, den Sozialdienst kath. Frauen und im vergangenen Jahr das Alfred-Delp aus Anlass seines 60jährigen Bestehens.

Die Inner Wheel Damen freuen sich auf viele lesehungrige Besucher.

Der Einlass erfolgt entsprechend den geltenden Corona Regeln.

Quelle: Oliver Dülme – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

