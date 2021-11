Medebachbrücke in Bruchhausen offiziell freigegeben

Bürgermeister Wolfgang Fischer gibt die Medebachbrücke in der Lutterbecke offiziell frei

brilon-totallokal: Olsberg / Bruchhausen: Nach nur dreieinhalb Monaten Bauzeit konnte die Medebachbrücke in der Lutterbecke offiziell freigegeben werden. Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer ließ es sich nicht nehmen, das fertige Bauwerk gemeinsam mit Ortsvorsteherin Gabi Rahmann und den örtlichen Ratsmitgliedern in Augenschein zu nehmen und quasi offiziell freizugeben.

Die Brücke über den Medebach in den Bruchhausen an den Steinen war – so Bauleiter Jan Tillmann von der Stadt Olsberg – sanierungsbedürftig. Im Zuge der Sanierung wurde unter anderem der Durchlass-Querschnitt für den Bach vergrößert. Außerdem wurde ein breiterer Gehweg angelegt. Die Baukosten betrugen rund 240.000 Euro.

Bild: Bürgermeister Wolfgang Fischer mit Ortsvorsteherin Gabi Rahmann, den örtlichen Ratsmitgliedern Ferdinand Wiegelmann, Bianca Steinrücken und Martin Rahmann sowie Bauleiter Jan Tillmann auf der sanierten Medebachbrücke.

Foto: Stadt Olsberg

Quelle: Stadt Olsberg

