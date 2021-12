Lionsclub Brilon-Marsberg besucht das St. Franziskus Heim in Beringhausen

Clubpräsident Andreas Meyer und Activity-Clubbeauftragte Joachim Richter besuchen das St. Franziskus-Seniorenheim in Beringhausen

brilon-totallokal: Marsberg / Beringhausen: Der traditionelle Adventsfeier des Lionsclubs Brilon-Marsberg im St. Franziskus-Seniorenheim musste auch in diesem Jahr wieder kleiner ausfallen als gewohnt. Wegen der aktuellen Coronalage waren nur der künftige Clubpräsident Andreas Meyer und der Activity-Clubbeauftragte Joachim Richter nach Marsberg-Beringhausen gekommen. Die gemeinsame Feierstunde mit den Bewohnern musste zum zweiten Mal in Folge ausfallen, stattdessen gab es ein Treffen mit der Einrichtungs-Leiterin Schwester M. Anke Junker. In einer kleinen Gesprächsrunde wurden dann auch die mitgebrachten Geschenke übergeben. Die 63 liebevoll eingepackten Päckchen mit Kalt/Warmkompressen und Schokolade werden den Bewohnern nun durch das Pflegepersonal überreicht. Zusätzlich gab es eine Barspende über 400 Euro für das Heim.

„Wir freuen uns jedes Jahr auf den Besuch des Lionsclubs Brilon-Marsberg,“ erklärte Schwester Anke zum Abschied, „wir alle wissen den persönlichen Kontakt und die Präsente sehr zu schätzen“! Und auch den Lions ist der Besuch ein echtes Anliegen. „Wir hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr wieder mit mehr Lionsfreunden kommen und wie gewohnt ein paar besinnliche Stunden mit allen Bewohnern des Franziskus-Heims verbringen dürfen,“ fügte Andreas Meyer hinzu.

Bild: Lionsfreund Andreas Meyer überreicht Schwester Anke einen Scheck und die selbst eingepackten Weihnachts-Präsente.

