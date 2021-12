Weil es Euch gibt

Ein Dank zum internationalen Tag des Ehrenamts

brilon-totallokal: Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamts am 5. Dezember 2021 bedankt sich die SPD-Bundestagsfraktion bei allen Engagierten. Weil es sie gibt, hält unsere Gesellschaft auch in schwierigen Zeiten zusammen.

Dazu betont der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese; „Ob Tafel, Integrationsbegleitung, Jugendarbeit, Seniorentreff, Sport, Kultur oder Freiwillige Feuerwehr, das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement kennt auch bei uns im Hochsauerland viele Formen. Dort findet man die Menschen, die sich ohne Wenn und Aber für das Gelingen unseres Miteinanders einsetzen. Sie hören zu, packen an, gehen in Beziehung, begleiten und bringen sich ein. Dafür danken wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihnen herzlich.“

Zudem schließt Wiese sich den Ausführungen seines Bundestagskollegen und familienpolitischen Sprecher, Sönke Rix, an: In Pandemie-Zeiten ist der Dienst an anderen Menschen erschwert. Eine Erhebung des Deutschen Alterssurveys hat gerade gezeigt, dass dieser Rückgang nur leicht ausgeprägt ist. Dennoch wollen wir ehrenamtliche Strukturen im Blick behalten und sie politisch weiterhin stärken – genau dies sieht der Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen vor: Wir werden Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren, unterstützen und wollen gerade auch junge Menschen für das Ehrenamt begeistern. Wir planen unter anderem, Freiwilligendienste auszubauen, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu stärken, das Gemeinnützigkeitsrecht zu modernisieren und das erfolgreiche Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ fortzuführen.“

Fotocredits: Photothek

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon