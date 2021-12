Sprechfunker Lehrgang bei der Feuerwehr Olsberg

Prüfungsbester wurde Sven Fuchs von der Löschgruppe (LG) Gevelinghausen

brilon-totallokal: Olsberg: Vom 19. bis 27. November 2021 fand ein Sprechfunklehrgang „Digitalfunk“ für Mitglieder der Feuerwehr Olsberg statt. Er erstreckte sich über 2 Wochenenden, wo am letzten Samstag ein Leitungsnachweis erbracht werden musste. Am Lehrgang nahmen 16 Teilnehmer aus dem ganzen Stadtgebiet teil. In den zwei Wochenenden wurden die folgenden Themen besprochen:

– Rechtliche Grundlagen

– Sprechfunknachweis (Nachrichtenvordruck)

– Physikalische Grundlagen

– Sprechfunkbetrieb / Gerätekunde

– Kartenkunde

Durch praktische Sprechfunkübungen wurde das Erlernte dann von den Teilnehmern im und am Feuerwehrhaus in Antfeld angewendet.

Zum Ende des Lehrgangs musste dann ein theoretischer Leistungsnachweis erbracht werden. Dieser wurde vom stellv. Leiter der Feuerwehr Stefan Kesting abgenommen.

Prüfungsbester wurde Sven Fuchs von der Löschgruppe (LG) Gevelinghausen, gefolgt von Oliver Tüllmann (LG Elleringhausen) sowie Felix Köster (LG Gevelinghausen) und Sven Schröder (LG Elleringhausen).

Nach dem Leistungsnachweis stand den Teilnehmern ein Wechsellader mit dem Abrollbehälter (AB) Einsatzleitung vom Zentrum für Feuerschutz- und Rettungswesen (ZFR) aus Meschede – Enste zur Verfügung. Die Lehrgangsteilnehmer wurden auf die „mobile Leitstelle“ eingewiesen und führten damit noch eine Übung durch.

Im Anschluss bedankte sich Stefan Kesting für die Bereitschaft der ehrenamtlichen Helfer, an Lehrgängen in ihrer Freizeit teilzunehmen und wünschte den Kameraden für ihre weitere Feuerwehrtätigkeit alles Gute.

Ein besonderer Dank galt den Ausbildern, die ebenfalls an den zwei Wochenenden ihre Freizeit zur Verfügung stellten, um diesen Lehrgang durchzuführen.

Quelle: Edgar Schmidt – Feuerwehr Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon