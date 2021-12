Ihre Ideen für „kleine, aber feine Projekte“ sind gefragt!

Auch im neuen Jahr 2022 stehen der LEADER-Region Hochsauerland im Rahmen der GAK-Förderung wieder Mittel für Kleinprojekte zur Verfügung.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Also zögern Sie nicht und reichen Sie noch bis zum 16. Januar 2022 Ihren Antrag für ein kleines und kreatives Projekt, das Sie schon immer mal umsetzen wollten, ein.

Im laufenden Jahr konnten 24 fantastische Projekte gefördert werden. Im Dütlingstal in Marsberg-Niedermarsberg entstand zum Beispiel ein gemütlicher Wandertreffpunkt, umgeben von einem naturnahen Biotop inklusive Insektenhotel, in Olsberg-Brunskappel wurde am Dorfgemeinschaftshaus eine Ladestation für E-Bikes installiert und der ehemalige Rotsandsportplatz in Winterberg-Neuastenberg wurde aufgrund ausbleibender Nutzung renaturiert und in eine Wildblumenwiese verwandelt.

Dies sind nur einige Bespiele von großartigen Ideen, die trotz Corona in diesem Jahr erfolgreich und tatkräftig umgesetzt wurden.

Das müssen Sie wissen:

Kleinprojekte dürfen 20.000 € Gesamtkosten nicht überschreiten.

Jeder Ideengeber, der eine Förderzusage erhält, bekommt bis zu 80% der förderfähigen Kosten erstattet.

Die Fördermittel können von Kommunen, Gewerbebetrieben, Vereinen, natürlichen Personen und Personengesellschaften beantragt werden.

Die Einsendefrist ist bis zum 16. Januar 2022 beim Regionalmanagement der LEADER-Region Hochsauerland.

Alle eingereichten Projekte müssen bis Herbst 2022 fertig gestellt werden.

Die Projekte sind vor Einreichung mit Ihrer Kommune abzustimmen.

Nach welchen Kriterien wird ausgewählt und bekomme ich eine Förderung?!

Die Lokale Aktionsgruppe der LEADER Region Hochsauerland wird anhand einer objektiver Kriterien-Liste festlegen, in welchem Maße Ihre Projektidee die regionalen Entwicklungsziele der LEADER-Region Hochsauerland unterstützt.

Anhand dieser Liste und der Höhe der Mittelzusage wird dann entschieden, welche Projektideen für das Jahr 2022 eine Förderzusage erhalten.

Also her mit den neuen Projektideen – wir helfen Ihnen als Regionalmanagement gerne bei der Beantragung und Umsetzung.

Melden Sie sich einfach unter [email protected] oder Tel.: 02982 – 908417 bei Kathrin Ikenmeyer oder Christoph Hammerschmidt. Da wir aktuell oft im Homeoffice arbeiten, können Sie auch gerne eine kurze Nachricht hinterlassen – wir rufen Sie gerne zurück!

Für aktuelle Informationen schauen Sie auch gerne auf unserer Homepage vorbei unter: www.leader-hochsauerland.de

Fotocredits: © Ralf Walfort

Quelle: Regionalverein LEADER-Region Hochsauerland e.V.

