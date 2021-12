Bis 23. Dezember mit ausreichend Lesefutter und Medien eindecken

brilon-totallokal: Olsberg: Die Stadtbücherei Olsberg macht Ferien. Von Freitag, 24. Dezember, bis einschließlich Montag, 3. Januar 2022, bleibt die Bücherei geschlossen. Mit der Schließung zwischen Weihnachten und Neujahr versucht die Stadtbücherei einen schwierigen Spagat. Einerseits möchte das Team in diesen unruhigen Zeiten so lange und umfassend wie möglich für die Kunden da sein. Andererseits wünscht sich der Gesetzgeber die Beschränkung persönlicher Kontakte. Durch die Schließung der Bücherei möchte das Team eine hohe Besucherfrequenz vermeiden und so die Kunden und Mitarbeiter bestmöglich schützen.

Auch die neue Außenrückgabebox der Stadtbücherei kann während dieser Zeit nicht genutzt werden.

„Es erscheint uns wenig sinnvoll, die Bücherei zwischen den Jahren zu öffnen und so ein erhöhtes Besucheraufkommen und damit viele Kontaktmöglichkeiten zu provozieren“, betont Büchereileiterin Petra Böhler-Winterberg. Sie rät allen Kunden, sich schon vor den Feiertagen mit ausreichend Medien zu versorgen. Keine Sorge: „Die Leihfristen werden egal ob für Zeitschriften, DVDs, CDs, Hörbücher, Spiele, Tonies oder Bücher von uns schon bei der Ausleihe großzügig verlängert. Und Hamstern ist hier ausdrücklich erwünscht.“ Ab Dienstag, 4. Januar 2022, ist die Bücherei dann zu den gewohnten Zeiten wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

Bis einschließlich Donnerstag, 23. Dezember, um 18 Uhr können sich Kunden noch nach Herzenslust mit Medien eindecken. Und wer mitten in den Weihnachtsferien schon alle Bücher gelesen hat, kann sich vom heimischen Sofa aus kontaktlos in der Onleihe24 der Stadtbücherei mit digitalem Lesefutter, also eBooks, eMagazines oder Hörbüchern, versorgen. Die Onleihe ist auch zwischen den Jahren rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen rund um die Onleihe sind auf der Homepage der Stadtbücherei Olsberg ( www.stadtbuecherei-olsberg.de ) oder unter www.onleihe24.de zu finden.

