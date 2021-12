Der Kindergarten „Wirbelwind“ im Rösenbeck freut sich über Kleinkindpädagogin

Umfangreiche Weiterbildung zur zertifizierten Kleinkindpädagogin bestanden

brilon-totallokal: Brilon / Rösenbeck: Mit sehr gutem Erfolg hat Carina Steffen die umfangreiche Weiterbildung zur zertifizierten Kleinkindpädagogin bestanden. Frau Wigge von der Stadt Brilon gratulierte recht herzlich. Eine besondere Herausforderung ist im Rösenbecker Kindergarten die tägliche Arbeit mit einer altersgemischten Gruppe, denn hier besuchen Kinder von zwei bis sechs Jahren die eingruppige Einrichtung.

Diese wichtigen ersten Jahre werden nun noch professioneller begleitet und viele neue Impulse der Fortbildung fließen in die tägliche Arbeit ein. Vor allem die Kleinsten finden hier Geborgenheit, Vorbilder und vielfältige Anregungen und werden so für die gesamte Kindergartenzeit geprägt. Die Entwicklung der Kinder wird mit viel Freude beobachtet und gefördert. Das ganze Kindergarten Team schließt sich den Glückwünschen an.

Bild: Kindergarten Rösenbeck v.l. Carina Steffen und Karin Wigge

