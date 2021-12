Gut gerüstet für eine Zukunft, die längst begonnen hat!

brilon-totallokal: IHK: Die Pandemie hat es uns deutlich vor Augen geführt: Wer nicht am Puls der Zeit bleibt, verliert schnell den Anschluss. Eine neue Ära hat längst begonnen. Auch und besonders durch den Megatrend Digitalisierung verwandelt sich die Arbeitswelt in einem rasanten Tempo, so Roman Bohle, Leiter des IHK-Bildungsinstituts. Das neue Weiterbildungsprogramm 2022.1 befähigt die Unternehmen, die Arbeitswelt der Zukunft aktiv zu gestalten.

Auch und besonders im beruflichen Umfeld entstehen ständig neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Das IHK-Bildungsinstitut trägt diesem Trend Rechnung und stellt entsprechende Qualifizierungen zur Verfügung wie beispielsweise die Weiterbildung zum „New Work Manager (IHK)“, zum „Social-Media-Manager (IHK)“ oder zum „SEO-SEA-Manager (IHK)“. Auch die Qualifizierung „Datenschutzbeauftragter (IHK)“ passt zu den Anforderungen dieser Zeit wie auch der Zertifikatslehrgang „Digital-Transformation-Coach (IHK)“.

Neu im Programm sind zudem Angebote für den Einzelhandel, den es in diesen Tagen auch besonders zu stärken gilt. Der Online-Handel hat in der Pandemie noch einmal mehr an Fahrt aufgenommen. Kunden sind im stationären Handel weggefallen. Unter dem Motto „Onlinehandel versus stationärer Handel?“ bekommen die Händler beispielsweise ein Konzept an die Hand, wie Sie sich künftig noch besser aufstellen können.

Auch dem aktuellen Fachkräftemangel hat das Bildungsinstitut etwas entgegenzusetzen.

„27 verschiedene Abschlüsse – „Bachelor Professional“ oder „Master Professional“ – hat das IHK-Bildungsinstitut Hellweg-Sauerland im aktuellen Angebot. Ob Betriebswirt, Industriemeister, Personalfachkaufmann oder Wirtschaftsfachwirt, ob berufsbegleitend, Online- oder Vollzeitlehrgang, eines haben alle Aufstiegslehrgänge gemeinsam: Sie alle profitieren von einem nicht zu unterschätzenden Vorteil gegenüber der Akademischen Bildung – dem sogenannten „Aufstiegs-BAföG“. Teilnehmer der beruflichen Aufstiegsfortbildung werden alters- und einkommensunabhängig finanziell großzügig unterstützt. So profitieren sie nach Bestehen der Prüfung von einer Gesamtförderung von bis zu sagenhaften 75 Prozent auf die tatsächlichen Studien- und Prüfungsgebühren. Neben dem monetären Vorteil profitieren die Absolventen von dem hohen Praxisbezug der Studiengänge und werden damit zu bestens qualifizierten Fachkräften, die so dringend gesucht werden“, erklärt Roman Bohle vom IHK-Bildungsinstitut.

Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist die Weiterbildung und das lebenslange Lernen gerade verankert worden und soll offensichtlich künftig eine entsprechende weitere Förderung erhalten. So heißt es dort:

„…Zur Unterstützung des persönlich motivierten lebensbegleitenden Lernens bauen wir das Aufstiegs-BAföG aus, öffnen den Unterhaltsbeitrag für Teilzeitfortbildungen, fördern Weiterbildungen auch auf der gleichen Stufe des Deutschen Qualifikationsrahmens und auch für eine zweite vollqualifizierte Ausbildung, erhöhen die Fördersätze und Freibeträge deutlich und schließen Förderlücken zum BAföG…“

Roman Bohle weiß, wovon er spricht: „Weiterbildung ist und bleibt also der Schlüssel in einer sich rasant verändernden Arbeitswelt! Die Arbeitswelt der Zukunft ist bunt und flexibel. Es gilt, sie entsprechend individuell zu gestalten. Auch unser Angebot ist bunt und flexibel. Das aktuelle Programm umfasst über 370 Weiterbildungsangebote, davon 32 neue Themen sowie wieder eine sehr große Anzahl an Online-Formaten aus nahezu allen Bereichen der Beruflichen Weiterbildung. So sind und bleiben unsere regionalen Unternehmen und ihre Mitarbeiter gut gerüstet für die Zukunft.“, sagt Roman Bohle.

Das aktuelle Weiterbildungsprogramm des IHK-Bildungsinstituts ist zu finden unter: www.ihk-bildungsinstiut.de

Quelle: Fabian Ampezzan – Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

