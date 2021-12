IHK-Sprechtag Unternehmensnachfolge zum Thema Unternehmensbewertung

Der Sprechtag „Unternehmensnachfolge“ findet als Videokonferenz statt

winterberg-totallokal: IHK: Der Sprechtag „Unternehmensnachfolge“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Arnsberg findet am 19. Januar 2022 in Form einer Videokonferenz statt. Zentrales Thema ist die Unternehmensbewertung. Der Sprechtag wird in Kooperation mit dem Projekt NextStep durchgeführt, das landesweite Aktionen und Angebote im Bereich Unternehmensnachfolge verwirklicht.

„Im Bereich der Nachfolge kommt in unseren Gesprächen immer wieder das Thema – Was ist mein Unternehmen eigentlich wert? – auf. Hier wollen wir ansetzen und mit einem kompetenten Partner den Unternehmen eine praxisgerechte Unterstützung bieten”, berichtet André Berude von der IHK Arnsberg. „Virtuelle Sprechtage bieten unseren Mitgliedsunternehmen einen hohen Mehrwert. Durch die Flexibilität wird der Alltag nicht unterbrochen und unser Service ist trotzdem verfügbar“, ergänzt Projektreferent Hans-Christian Hierweck von NextStep.

Unternehmerinnen und Unternehmer können in persönlichen Einzelgesprächen Fragen zur anstehenden Unternehmensbewertung diskutieren. Hierfür stehen ein von der IHK öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Unternehmensbewertung und ein erfahrener IHK-Nachfolgereferent zur Verfügung. Auf Wunsch werden Inhaber und Nachfolger auch gemeinsam beraten.

„Eine Unternehmensnachfolge ist stets komplex und vielschichtig. Um den Prozess strukturiert umzusetzen, sind für die Beteiligten eine Vielzahl von Fragen zu klären“, so André Berude. Der Informationsbedarf sei groß. Laut einer IHK-Studie fühlt sich nur knapp die Hälfte der befragten Inhaber gut auf den Nachfolgeprozess vorbereitet.

Die Beratung ist kostenfrei. Aus Datenschutzgründen wird für jeden Teilnehmer eine eigene Online-Sprechstunde gebucht. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, online auf www.nachfolge.nrw oder persönlich bei Hans-Christian Hierweck, Telefon 0211/3670282.

