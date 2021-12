„2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“: HSK fördert 22 Vereine

22 Vereine dürfen sich über jeweils 1.000 Euro Fördermittel freuen

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der Hochsauerlandkreis beteiligte sich an dem neuen Landesprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“, das Initiativen und Vereine bei Aktionen unter dem Motto „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ finanziell unterstützt. Dafür stand dem Fachdienst Kultur und Musikschule insgesamt 29.000 Euro zur Verfügung. Eingereicht wurden im Zeitraum 1. Oktober bis 1. November 2021 über 30 Anträge. Förderfähig waren davon 22 kreisweite Projekte, die sich durch bürgerschaftliches Engagement auszeichneten – mit der Voraussetzung, dass das Vorhaben noch in diesem Jahr umgesetzt wird.

„Die Fördermittel werden u.a. von den Institutionen genutzt, um das Miteinander in der Nachbarschaft gerade in der Adventszeit aufleben zu lassen und zu fördern. So organisiert der Frauentreff Wülfte (Brilon) einen adventlichen Abendspaziergang durch das beleuchtete Wülfte“, sagt Steffen Malessa, zuständig für den Bereich Ehrenamt. „Dann gibt es noch Projekte wie „Bürgeraktionen von Hochwasserbetroffenen Ortsteilen im HSK vom DRK Kreisverband Arnsberg oder „Gemeinschaftsnachmittag und Arbeitseinsatz am Hühnergehege“ vom Nachbarschaftshühnerverein Feisberg (Meschede)“, ergänzt er.

Auch im nächsten Jahr plant das Land NRW ein Förderprogramm. Sobald die Daten zum Antragsbeginn und das Motto vorliegen, wird der Hochsauerlandkreis auf seinen Kanälen informieren.

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

