Musik aus dem Sauerland: Schalt ein! Sing mit! – Just for Joy, Frauenchor aus Brilon

Musiksendung der HochSauerlandWelle

brilon-totallokal: Die Reihe „Musik aus dem Sauerland: Schalt ein! Sing mit! ist eine Musiksendung der Hochsauerlandwelle, die zum Mitsingen einladen und den Zusammenhalt der Chorgruppen im Hochsauerlandkreis stärken soll. Mittlerweile fünf Chöre aus dem Sauerland konnten sich mit musikalischen Darbietungen und Informationen zu den Chören selbst dort vorstellen.

Am 3. Advent war auch der Frauenchor „Just for Joy“ aus Brilon in der Sendung zu Gast. Mit Moderator Markus Hiegemann sprachen Frauke Brauer, Vorsitzende des Chores, und Michael Busch, Chorleiter, über das 20. Jubiläum von „Just for Joy“ im Jahr 2022. Der Chor plant im nächsten Jahr ein Konzert sowie weitere Auftritte und Aktionen. In der Sendung „Musik aus dem Sauerland“ spielt Moderator Markus Hiegemann ausgewählte weihnachtliche, weltliche und geistliche Lieder u.a. von „Just for Joy“. Die Sendung ist weiterhin in der Mediathek von www.nrwision.de zu hören.

Darüber hinaus ist am 06.02.2022 wieder ein Mitsingkonzert „Frau Höpker bittet zum Gesang“ im Bürgerzentrum in Brilon geplant. Beginn ist um 17:00 Uhr. Karten sind weiterhin an den bekannten VVK-Stellen (Brilon Touristik sowie Buchhandlung Prange und Bücher Podszun in Brilon) erhältlich.

