Öffnungszeiten der Stadtverwaltung über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr

Rat- und Amtshaus sowie Forstbetrieb an Weihnachten und Neujahr geschlossen

brilon-totallokal: Brilon: Sämtliche Verwaltungsgebäude der Stadt Brilon (Rat- und Amtshaus sowie Forstbetrieb), sind an Heiligabend (24.12.2021) und Silvester (31.12.2021) geschlossen. Die beiden Weihnachtstage und der Neujahrstag, die auf das Wochenende fallen, bleiben ebenfalls geschlossen.

Von Montag, 27.12.2021, bis Donnerstag, 30.12.2021, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gerne zur Verfügung.

Sowohl am Donnerstag, 23.12.2021, als auch am Donnerstag, 30.12.2021, wird es allerdings keinen Dienstleistungsnachmittag geben, so dass die sonst donnerstags übliche Erreichbarkeit bis 18 Uhr nicht gegeben ist. Bereits individuell vereinbarte Termine bleiben hiervon unberührt bzw. es wird individuell informiert.

In den Dienststellen der Stadt Brilon gilt weiterhin die 3G-Regel. Alle Besucher müssen an der Infostelle/Zentrale einen Impfschutz, ihren Genesenen-Status oder einen negativen tagesaktuellen Schnelltest nachweisen, der kontrolliert wird. Persönliche Vorsprachen sind pandemiebedingt größtenteils nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Durch einen Anruf lässt sich schnell klären, ob man tatsächlich persönlich vorstellig werden muss oder ob ein Anliegen auf einem anderen Wege geklärt werden kann.

Zudem können viele Anliegen über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon elektronisch abgewickelt werden. Hier stehen 130 Online-Dienstleistungen für Sie zur Verfügung. Abrufbar ist das Serviceportal über die Homepage der Stadt Brilon – www.brilon.de.

