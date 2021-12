Schreckgespenst Buchhaltung

Einfacher Einstieg in die „Kaufmännische Buchführung“

brilon-totallokal: IHK: Ein sehr praxisorientiertes IHK-Seminar hilft, einen guten Einstieg in die oft von Laien „gefürchtete“ Kaufmännische Buchführung zu finden. Der Einstieg wird ab dem 24. Januar jeweils montags ab 18 Uhr in den Räumlichkeiten des IHK-Bildungsinstituts in Arnsberg und ab dem 27. Januar in Lippstadt allen Interessenten nähergebracht.

Angesprochen sind Mitarbeiter aus dem kaufmännischen und dem technisch-gewerblichen Bereich, Auszubildende, Selbständige und mitarbeitende Familienangehörige mit geringen Kenntnissen bzw. ohne Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Buchführung.

Zentrales Thema ist dabei die Buchung auf Bestands- und Erfolgskonten, die Eröffnung, laufende Buchungen und Abschluss der Konten, Buchungen im Ein- und Verkaufsbereich sowie die Abschreibung der Anlagegüter. Die Teilnehmer erhalten im Training das Rüstzeug, das sie für einen erfolgreichen Start in die Praxis, also erste Buchungen und Abschlüsse, benötigen.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen erteilt das IHK-Bildungsinstitut Arnsberg, Marc Hannuschka, Tel. 02931/878 269 oder unter [email protected] und im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de.

Quelle: IHK-Bildungsinstitut

