Maßgeschneiderte Skills für den Vertriebsprofi

brilon-totallokal: IHK: Der Vertrieb ist der Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Produktes oder einer Dienstleistung. Fehler im Vertrieb können entsprechend gravierende Folgen für das Unternehmen haben.

Wer telefonisch Kundentermine vereinbart, Verhandlungsgespräche führt oder Maßnahmen zur Kundenbindung durchführt, ist nicht automatisch ein guter Vertriebler. Auch allein eine gute Vertriebsstrategie und die Kenntnis von Vertriebs-Skills machen noch keinen erfolgreichen Vertriebsspezialisten aus. Denn beim Vertrieb geht es auch um Menschenkenntnis, Psychologie, Fingerspitzengefühl und die Leidenschaft zum Verkaufen.

Im Rahmen des neuen IHK-Zertifikatslehrgangs „Vertriebsspezialist/in (IHK)“ werden Vertriebler fit gemacht für diese herausfordernde Aufgabe.

Vorbereitung auf den professionellen Einsatz

Im Online-Lehrgang ab dem 25. Januar 2022 erfahren die Teilnehmer, wie sie praxisnah Vertriebsaktivitäten erfolgreich planen, durchführen und kontrollieren.

In diesem Zusammenhang beschäftigen sie sich auch mit Rhetorik, Körpersprache und Verkaufspsychologie und erfahren, wie sie ihre Kunden langfristig an sich binden.

Auch für erfahrene Vertriebsprofis geeignet

Wer schon Erfahrung im Vertrieb hat, sollte den Lehrgang nutzen, um sein Verhalten einmal zu reflektieren, zu verfeinern und zu optimieren, um den Erfolg seiner Vertriebsaktivitäten nachhaltig weiter zu steigern.

Praxisnahe Themen – zugeschnitten auf individuelle Anforderungen

Die Teilnehmer profitieren im Lehrgang von diesen praxisnahen Themen:

Grundlegende Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertrieb

Digitalisierung im Vertrieb: Nutzen, Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile

Vertriebsstrategie und Businessplan

Controlling im Vertrieb

Akquise – Formen, Instrumente und Umsetzung

Verkaufsabschluss – Struktur, Phasen, Aufbau von Verkaufsgesprächen

Einwandbehandlung im Kundengespräch

Customer Relationship Management – Kundenpflege und -bindung

Bedeutung von Rhetorik und Körpersprache

Do’s und Don`ts im Vertrieb

Kunden und Verkaufspsychologie

Pencilselling und Verkauf mit Einsatz von Technik

Cross-Selling

Leadgenerierung: Kundenzufriedenheit und Empfehlungen

Damit der Transfer in den Praxisalltag erfolgreich ist, werden die Teilnehmer den Lehrgang aktiv mitgestalten und an ihren Vertriebsfähigkeiten arbeiten können. Sie bestätigen ihr Wissen abschließend in einer praxisorientierten Projektarbeit und einem anschließendem Online-Fachgespräch.

Weitere Infos und entsprechende Anmeldeunterlagen erteilt das IHK-Bildungsinstitut, Carina Ostkamp, Tel. 02941/97 47 528 oder unter [email protected].

Quelle: IHK-Bildungsinstitut

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon