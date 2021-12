HSK-Impfangebot: Booster-Impfung nach 3 Monaten möglich

Neue Termine für Januar

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises informiert, dass mit dem neuen Impferlass vom 23. Dezember Booster-Impfungen bei über 18-jährigen Personen durchgeführt werden, bei denen die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt. Zuvor betrug die Regelung vier bzw. fünf Monate.

In dieser Woche werden an folgenden Stellen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten:

27.12.2021 Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27, 12-18 Uhr

28.12.2021 Medebach Schützenhalle, Schützenstr. 27, 09-15 Uhr

27.12.2021 Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstr. 5, 12-18 Uhr

28.12.2021 Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstr. 5, 09-15 Uhr

29.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 12-18 Uhr

30.12.2021 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 09-15 Uhr

29.12.2021 Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 12-18 Uhr

30.12.2021 Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 09-15 Uhr

Die ständige Impfstelle im Kulturzentrum Arnsberg-Hüsten, Berliner Platz 5, ist am Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. Dezember) von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Und die ständige Impfstelle in Sundern-Westenfeld, Schützenhalle, Westenfelder Str. 23 begrüßt Impflinge am heutigen Montag (12 bis 18 Uhr) und am morgigen Dienstag (28. Dezember) von 9 bis 15 Uhr.

Im Januar wird an folgenden Stellen geimpft:

05.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

06.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

07.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr

05.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

06.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

07.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

08.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

05.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

06.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

07.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

08.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

06.01.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-20 Uhr

07.01.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 14-20 Uhr

08.01.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6, 12-18 Uhr

12.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

13.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 14-20 Uhr

14.01.2022 Bad Fredeburg, Kurhaus, Am Kurhaus 4, 12-18 Uhr

12.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

13.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 14-20 Uhr

14.01.2022 Meschede, Schützenhalle St. Georg, Schützenstr. 37, 12-18 Uhr

12.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

13.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 14-20 Uhr

14.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

15.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5, 12-18 Uhr

12.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

13.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 14-20 Uhr

14.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

15.01.2022 Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str.19, 12-18 Uhr

Weitere Termine für das neue Jahr werden in Kürze von der Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises bekanntgegeben. Informationen zum Impfgeschehen finden Interessierte unter www.hochsauerlandkreis.de

