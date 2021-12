PTA-Lehranstalt in Olsberg erhält neue Stühle

Fördervereins der PTA-Lehranstalt spendiert neue Stühle

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Olsberg: Kurz vor dem Jahresende sind sie angekommen: ergonomisch zeitgemäße Stühle für die Schulklassen der PTA-Lehranstalt des Hochsauerlandkreises. In den Farben rot und grau schaffen sie gleichzeitig einen modernen Stil in den Räumen. „Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die sich über neue Stühle freuen“, kommentierte ein Schüler.

Bei einer Sitzung des Fördervereins der PTA-Lehranstalt entschied Hans-Joachim Krings-Grimm, Leiter der Westfalen-Apotheke in Hamm, die Erneuerung durch eine zweckgebundene Spende an den Förderverein zu ermöglichen. Die Lehranstalt dankt für die großzügige Spende, aber auch für den finanziellen und zeitlichen Einsatz des gesamten Fördervereins. Die Nähe von Apotheken und Ausbildung eröffnet einen frühzeitigen Kontakt zur beruflichen Tätigkeit als PTA und nicht selten schon vor dem Ende der Ausbildung zur Zusage einer Anstellung. Beides stärkt Versorgungs- und Beratungsqualität der Arzneimittelversorgung in der Region.

Bild: Bei einer Sitzung des Fördervereins der PTA-Lehranstalt entschied Hans-Joachim Krings-Grimm, Leiter der Westfalen-Apotheke in Hamm, die Erneuerung des Sitzmobiliars durch eine zweckgebundene Spende an den Förderverein zu ermöglichen.

