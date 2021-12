Laternen-Rundgang durch Brilons Gassen am 30.12.2021 um 17:00 Uhr

Briloner Heimatbund Semper Idem lädt zu einem Laternenrundgang zum Jahresabschluß

brilon-totallokal: Brilon: Am 30.12.2021, am vorletzten Tag des Jahres, laden der Briloner Heimatbund Semper Idem e.V. und das Museum Haus Hövener die Kinder zu einem Laternenrundgang durch die schöne mittelalterliche Hansestadt Brilon ein. Startpunkt ist um 17:00 Uhr am Museum Haus Hövener. Die Stadttour dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden und endet ebenfalls am Marktplatz.

Erwachsene Begleitpersonen zahlen 4€, Jugendliche ab 12 Jahren 2€, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Laternen-Bastel-Sets können ab 28.12. im Museum noch kurzfristig zum Basteln daheim erworben werden. Zum Beleuchten der Stadt kann z.B. auch eine Taschenlampe mitgebracht werden.

Freut euch auf eine spannende Entdeckungstour durch Brilons Gassen bei Nacht …

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Anmeldungen nimmt das Museum Haus Hövener per Mail: [email protected] und per Telefon entgegen: 02961 9 63 99 01.

Quelle: Heimatbund Semper Idem e.V. und das Museum Haus Hövener

