Ortsvorsteher Diekmann fordert zusätzliche Kindergartenplätze

brilon-totallokal: „Wir brauchen zum neuen Kindergartenjahr ab 1. August 2022 zusätzliche Kindergartenplätze in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle“, so die Forderung des Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann in der letzten Ratssitzung im Jahr 2021. Ab August können 43 Kinder die Einrichtung in Gudenhagen besuchen. Für weitere zehn Kinder unter drei Jahren (U3) fehlen dann aber im Kindergartenjahr 2022/23 weitere Plätze. Das Dorf hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, neue Infrastrukturen wurden geschaffen.

Viele junge Familien haben in den letzten Jahren im Dorf Eigentum erworben. Auf Antrag der Kindergartenleitung und des Ortsvorstehers sind vor einigen Jahren bereits zwei zusätzliche Kindergartengruppen in der ehemaligen Grundschule neu geschaffen worden. Jetzt, so die Verantwortlichen vor Ort, benötigen wir zum neuen Kindergartenjahr eine vierte zusätzliche Gruppe. Deswegen müssen sich alle Beteiligten sofort am Anfang des Jahres mit Lösungsmöglichkeiten beschäftigen, so Diekmann.

