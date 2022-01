POL-HSK: Brand in der LWL Klinik Marsberg

Am 10.01.2022 um 01:38 Uhr wurde ein Brand in der LWL Klinik Marsberg gemeldet

brilon-totallokal: Marsberg: Am 10.01.2022 um 01:38 Uhr wurde ein Brand in der LWL Klinik Marsberg, Weist 45, gemeldet. Aus ungeklärter Ursache hatte im Bereich einer Toilette ein Mülleimer Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Durch das Rauchgas wurden insgesamt vier Personen verletzt. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Verletzungsgrad der Personen ist noch nicht bekannt. Sechs weitere Personen wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. Ob diese Personen verletzt sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Durch den Brand entstand im Bereich der Toilette geringer Gebäudeschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon