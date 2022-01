Projekt ÖKOPROFIT® geht in die dritte Runde

Unternehmen aus den Kreisen Hochsauerland und Soest können mitmachen

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Kreis Soest: Nachhaltig handeln, das Klima schützen, Kosten senken, Erfolge kommunizieren: Diese Ziele will das Projekt ÖKOPROFIT® mit kleinen und mittleren Unternehmen erreichen. Für die neue einjährige Projektrunde, die diesmal in Kooperationmit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest stattfinden wird, werden bereits jetzt interessierte Unternehmen aus beiden Kreisgebieten gesucht. Zu einer digitalen Infoveranstaltung am 8. Februar sind alle Interessierten eingeladen.

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Aus den bisherigen beiden Projektrunden resultieren jährliche Einsparungen von 979 Tonnen CO2. Auch finanziell macht sich die Teilnahme bemerkbar: Die 2016 und 2021 als ÖKOPROFIT®-Betrieb ausgezeichneten Unternehmen aus dem Kreis Soest sparen zusammen jedes Jahr rund 430.000 Euro über die eingeleiteten Maßnahmen ein. Das soll auch in der neuen Runde wieder so sein. Dieses Mal wird der Teilnehmerkreis räumlich erweitert: Mitmachen können Unternehmen aus den Kreisen Soest und Hochsauerlandkreis. Aufgrund des zu erwartenden hohen Interesses beabsichtigen die Städte Arnsberg und Sundern zu einem späteren Zeitpunkt auch noch ein eigenes ÖKOPROFIT-Projekt zu initiieren.

Mit Hilfe externer Beratung durch die B.A.U.M. Consult GmbH entwickeln die teilnehmenden Unternehmen individuell und gemeinsam im Netzwerk konkrete Strategien und passende betriebliche Maßnahmen, um aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beizutragen und eigene Ressourcenverbräuche und Betriebskosten zu senken. Das Projekt wird vom Land NRW und den beiden Kreisverwaltungen zusätzlich finanziell gefördert. Die Projektstruktur beruht auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative der Teilnehmer und unterstützt deren Zusammenarbeit im Netzwerk.

Unternehmen können so nicht nur Kosten sparen und sich noch nachhaltiger aufstellen, sondern sie erhalten auch Rechtssicherheit und bekommen Unterstützung bei der Erarbeitung relevanter Verbrauchs- und Umweltdaten. Am Ende steht die Auszeichnung als ÖKOPROFIT®-Betrieb.

Eine digitale Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 8. Februar, 16 bis ca. 17.30 Uhr, statt. Anmeldungen hierzu erfolgen über folgende Internetseite: https://ihk-arnsberg.de/oekoprofit.

Interessierte Unternehmen können sich bereits jetzt bei Volker Nelle von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises melden Tel. 0291 941-505, [email protected]) sowie bei Frank Hockelmann aus der Abteilung Digitales, Klimaschutz, Mobilität und Innovation beim Kreis Soest. Er ist unter der Telefonnummer 02921/30-2642 und per E-Mail an [email protected] erreichbar.

Weitere Informationen unter www.kreis-soest.de/klimaschutz/kreisverwaltung/oeko/OEKOPROFIT.php und https://klimaschutz-hsk.de/wirtschaft/austausch-und-netzwerke/oekoprofit/

Bild: Das Projekt ÖKOPROFIT® startet in diesem Jahr in eine neue Runde. Logo: ÖKOPROFIT®

Fotocredits: ÖKOPROFIT®

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon