Brilon: Kinderimpfungen am 26. und 28. Januar 2022 ohne Termine

brilon-totallokal: HSK. Zum „Impfen ohne Termine“ lädt die Koordinierende Impfeinheit des Hochsauerlandkreises Kinder am 26. Januar und 28. Januar in der Zeit von 15 bis 19 Uhr ein. Das Angebot richtet alle sich an Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Mittwoch, 26. Januar:

26.01.2022 Meschede, Schützenhalle St.Georg, Schützenstr. 37,

26.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5,

26.01.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19,

Freitag, 28. Januar:

28.01.2022 Arnsberg-Hüsten, Kulturzentrum, Berliner Platz 5,

28.01.2022 Schmallenberg, Stadthalle, Paul-Falke Platz 6,

28.01.2022 Brilon, Schützenhalle. Altenbürener Str. 19.

Unter www.hochsauerlandkreis.de finden Erziehungsberechtige die Einwilligungserklärung und einen Kalender für weitere Kinder-Impftermine.

