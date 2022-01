Doppelgold für Deutschland und Degenhardt

Jessica Degenhardt verteidigt Titel im Einzel und wird auch mit Staffel Weltmeisterin / Lettisches Doppel erfüllt sich Traum

brilon-totallokal: Winterberg: Mit drei Entscheidungen endete die 37. Junioren-Rennrodel-Weltmeisterschaft in der VELTINS-EisArena. Dabei gab es Doppelgold für Deutschland und einen Gewinn im Doppel der männlichen Junioren für Lettland.

Der zweite Wettkampftag der Weltmeisterschaft begann mit der Titelverteidigung im Juniorinnen-Einzel. Jessica Degenhardt vom RRC Altenberg gewann wie 2020 in Oberhof, wo sie als 17-Jährige triumphierte. Mit der jeweiligen Laufbestzeit setzte sich Degenhardt vor der Russin Sofiia Mazur und Teamkollegin Merle Fräbel vom RT Suhl durch. Es herrschte Spannung pur. Nach dem ersten Lauf lag Degenhardt nur acht Tausendstel vor Mazur. Nach zwei Durchgängen betrug der Vorsprung 76 Tausendstel. Fräbel hatte mit fast vier Zehnteln deutlichen Rückstand. Hinter ihr landete Melina Fischer ESV Lok Zwickau auf Platz vier. Als vierte Deutsche wurde die 17-jährige Laura Skel vom RC Ilmenau 17., weil sie nach Rang fünf im ersten Lauf einen schweren Fehler im zweiten Lauf hatte. Aber auch die Weltmeisterin kam nicht ohne Patzer ins Ziel. “Der erste Lauf war besser als der zweite. Da hatte ich zwei kleine Fehler drin. Am Ende habe ich gehofft, dass es reicht und es hat gereicht”, sagte die erfreute Jessica Degenhardt.

Bei den Junioren im Doppelsitzer erfüllten sich die Letten Eduards Sevics-Mikelsevics und Lukass Kraats mit dem Titelgewinn einen Traum. “Das ist das Beste. Das ist ein Traum in unserem letzten Jahr als Junioren”, sagte Kraats. Nun möchten die beiden Letten ihren erfahrenen Vorbildern den Sics-Brüdern, die Zweite im Gesamtweltcup wurden, nacheifern. Bereits im Weltcup aktiv sind die Österreicher Juri Gatt / Ricardo Schöpf, die sich die WM-Silbermedaille sicherten. “Den ersten haben wir gut getroffen. Dann haben wir gesagt, wir machen einen lockeren zweiten Lauf. Es hat nicht ganz gepasst, aber die Letten sind gut gefahren. Das gönnen wir ihnen”, sagte Gatt nach dem Rennen, das die Österreicher nach dem ersten Lauf noch angeführt hatten. Das beste deutsche Doppel Moritz Jäger / Valentin Steudte sicherte sich Bronze. Das zweite BSD-Duo Louis Grünbeck und Maximilian Kürth wurde Zwölfter.

Im abschließende Mannschaftsl-Wettbewerb durfte sich Deutschland in der Besetzung Jessica Degenhardt, Florian Müller und dem Duo Jäger /Steudte über den zweiten Weltmeistertitel des Tages und die dritte Goldmedaille insgesamt freuen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Russland und Lettland. Der Mannschaftswettbewerb schrieb manche schöne Geschichte. So kombinierten Neuseeland und Rumänien ihr Team. Bei Polen und Tschechien traten zwei Damendoppel gegen die männliche Konkurrenz an.

Innerhalb der Juniorenweltmeisterschaft wurde auch am Abschlusstag die Sieger der 11. Junioren Amerika-Pazifikmeisterschaft ausgefahren.im Dameneinzel sicherte sich hier die Kanadierin Caitlin Nash den Titel. Im Doppel der Junioren gewann das US-Duo Marcus Mueller / Ansel Haugsjaa. Bei den Teams war wiederum Kanada besser als die USA. Den Abschluss des weltmeisterlichen Wochenendes machen dann am Sonntag ab 10 Uhr die ersten Titelkämpfe im Damen-Doppel. Jessica Degenhardt hat dabei die Chance auf ein Triple. Sie tritt zusammen mit Cheyenne Rosenthal vom BSC Winterberg im Doppel der Damen an.

