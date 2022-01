Wir bauen Nistkästen im Museumsgarten!

Die Natur deckt den Tisch für die Vögel

brilon-totallokal: Brilon: Die heimischen Samen und Kerne sind unseren gefiederten Freunden am Liebsten. Besonders schöne Fruchtstände sind zurzeit Teil der Gartenausstellung im Haus Hövener (Eintritt frei) und sollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig sie für den Kreislauf der Natur sind. Alles was im Garten nicht abgeschnippelt wird, dient den Vögeln als Schutz und Nahrung. Also räumen Sie den Tisch noch nicht ab, sondern lassen Sie ruhig alles stehen!

Denn Meise, Sperling und Gartenrotschwänzchen lassen sich nur in einem Garten nieder, wenn sie Futter finden und natürlich einen geeigneten Nistplatz. Doch leider wird es immer schwieriger für Höhlenbrüter, alte Bäume mit geeigneten Höhlen zu finden. Diesem Wohnungsmangel will das Team des Museums Haus Hövener mit selbstgezimmerten Nistkästen Abhilfe schaffen. Unterstützung erhalten die Teilnehmer vom Naturexperten Karsten Herting. Er hat unterschiedlichste Nisthilfen dabei und weiß genau, was beim Bau und Anbringen zu beachten ist. Je nach Können und handwerklichem Geschick können Kinder einen eigenen Nistkasten gestalten oder selbst zusammenbauen.

Die Aktion findet am Samstag, den 12. Februar 2022 von 10-12 Uhr im Museumsgarten statt. Anmeldungen nimmt das Museumsteam unter Tel. 02961-9 63 99 01 oder per Mail unter: [email protected] entgegen. Ein Hammer und eine Zange sollten mitgebracht werden.

Die Materialkosten betragen 15,-€. Bitte auch an warme Kleidung denken, da die Aktion im Garten stattfindet.

Quelle:Doris Tilly – Team des Museums Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon