Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bekommt neuen Landesdirektor

Dr. Georg Lunemann wird ab 1. Juli 2022 neuer Landesdirektor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)

brilon-totallokal: Dr. Georg Lunemanns Amtszeit beträgt 8 Jahre. In geheimer Wahl erhielt er 83 Stimmen der 116 anwesenden Mitglieder der Landschaftsversammlung. Das sind 10 Stimmen mehr als die Fraktionen von CDU, Bündnis90/Die Grünen und FDP/Freie-Wähler umfassten, die ihn zur Wahl vorgeschlagen hatten. 22 enthielten sich, lediglich 10 stimmten gegen Lunemann, eine Stimme war ungültig. Bislang ist Lunemann Erster Landesrat und Kämmerer des LWL, bis 2015 war er Stadtkämmerer in Gelsenkirchen.

An der Wahl in Münster nahmen auch die beiden CDU-Kreistagsmitglieder Werner Wolff (Meschede) und Wolfgang Diekmann (Brilon) teil, die den Hochsauerlandkreis im „Westfalenparlament“ vertreten. Wolff ist in der CDU-Fraktion kulturpolitischer Sprecher, Diekmann ist neben dem Amt als parlamentarischer Geschäftsführer als Personalausschussvorsitzender tätig.

Der LWL erfüllt vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Lebensbereichen im Hochsauerlandkreis. So beschäftigt der LWL im HSK über 1.500 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittelbar finanziert der LWL bei der Freien Wohlfahrtspflege weitere rund 1.400 Arbeitsplätze im Kreisgebiet. Der größte und älteste LWL-Standort ist Marsberg. Der LWL ist auch an vielen weiteren Standorten im HSK vertreten.

So wurde u. a. in Meschede im vergangenen Jahr eine Tagesklinik und psychiatrische Institutsambulanz mit 15 Plätzen geschaffen. Der Bau des Sauerlandmuseums in Arnsberg wurde mit rund 1 Mio. € unterstützt. Weitere größere Investitionen sind u. a. in Marsberg in einen neuen Gesundheitscampus geplant. Knapp 40 Mio. € sind hier vorgesehen. In der ersten Bauphase sollen ab 2024 rund 22 Mio. in den Neubau der Erwachsenenpsychiatrie investiert werden. Des Weiteren wird in diesem Jahr in Brilon mit dem Bau einer Tagesklinik mit psychiatrischer Institutsambulanz begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf ca. 5,4 Millionen Euro.

Bild von links nach rechts: Wolfgang Diekmann, zukünftiger LWL-Landesdirektor Dr. Georg Lunemann, Werner Wolff

