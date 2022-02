Ski-Alpin Aktionstag vom KreisSportBund

„Vom Carvingschwung zum Broadway“

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Im Rahmen des Förderprogramms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ veranstaltet der KSB HSK in Kooperation mit dem westdeutschen skiverband am 19.02.2022 einen Aktionstag auf Ski unter dem Motto „Vom Carvingschwung zum Broadway“.

Ziel des alpinen Formationsfahrens ist es, das Tempo gleichmäßig zu halten, zu steigern oder rhythmisch zu wechseln, den Abstand zu den Mitfahrern gleich zu halten. Auch das periphere Wahrnehmungsvermögen wird geschult und verbessert. Das kann insbesondere dann wichtig werden, wenn man die Piste mit vielen Skifahrern befährt. Der Aktionstag findet in Neuastenberg statt und beginnt um 10 Uhr. Ende ist ca. 14 Uhr.

Die Teilnahmegebühren liegen bei 24€ für die Liftkarte. Diese werden vom KreisSportBund im Vorfeld gekauft, sodass eine Anmeldung bis zum 10.02.2022 bei Franziska Geise unter [email protected] erforderlich ist.

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis / Bild: AdobeStock 41431143

