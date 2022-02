TSC Olsberg ist nicht nur Turniersport

Neue Breitensportworkshops finden mega Anklang

brilon-totallokal: Olsberg: Die Mitte Januar gestarteten Workshops für Lateintänze als auch für den Breitensport fanden schon in der Anmeldephase regen Anklang, auf dass der Vorstand gezwungen war, einen Termin zu splitten. Zum Glück waren die meisten Teilnehmer zeitlich so flexibel, dass man an einem Abend gleich zwei Termine anbieten konnte.

Seitens des TSC Olsberg e.V. musste man die Teilnehmerzahl coronabedingt relativ niedrig halten, um der Hygieneverordnung konform zu gehen. Zudem trägt eine Nachverfolgbarkeit (Luca-App) und die 2G+ Regelung neben einer guten Lüftungsanlage zum Sicherheitsbefinden der Tänzer und Übungsleiter bei.

Die Freude stoppt aber nicht hier, denn zu Halbzeit der Einsteigergruppen steht schon die erfolgreiche Durchführung der Workshops für Fortgeschrittene fest. Daher wurde in der Vorstandssitzung im Januar 2022 schon darüber diskutiert, das Angebot auch einmal, zugeschnitten auf die Altersgruppe der 16-30 jährigen, auszuweiten. Ob für Einzelpersonen oder (Tanz-) Paare und zu welchem Datum und Uhrzeit wird der TSC Olsberg e.V. noch in den Medien bekannt geben oder schauen Sie einfach unter www.tsc-olsberg.de gerne mal rein. Vielleicht finden Sie auch hier noch weitere Angebote, die Sie interessieren.

Quelle: Stefan Eifler – TSC Olsberg e.V.

