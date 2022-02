POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbruchsversuch in Marsberg

brilon-totallokal: Marsberg: Am Dienstag gegen 14 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße „Zur Egge“ einzubrechen. Die Bewohnerin hörte verdächtige Geräusche und sah an einem Fenster drei Personen. Als die Einbrecher die Frau wahrnahmen, flüchteten sie.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: circa 1,60 Meter groß, südosteuropäisches Aussehen, männlich, dunkle Kleidung mit schwarzen Wollmützen, etwa 18-25 Jahre alt.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon