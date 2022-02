Brilon: Das „Festival der Travestie“ gastiert am 01.04.22 um 20.00 Uhr zum ersten Mal im Bürgerhaus

Runter vom Sofa und hinein in das perfekte Entertainment!

brilon-totallokal: Brilon: Am Freitag, dem 01. April ist es endlich so weit: Das „Festival der Travestie“ kommt mit einer komplett neuen Show in das Bürgerhaus nach Brilon. Lassen Sie sich von der Travestie – Ikone Maria Crohn in die Welt der Travestie entführen. In diesem Jahr ist sie sehr stolz darauf zum ersten Mal die grandiose Mandy Mitchell aus Frankreich mit im Programm zu haben. Neben gekonnter Starparodie bringt Mandy auch traumhafte Magie auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Darüber hinaus wird auch Publikumsliebling Leslie London mit von der Partie sein. Zusammen mit den anderen Stargästen verschmilzt dieses Ensemble zu einer nie da gewesenen Einheit und zeigt eine gehobene Travestieshow der Extraklasse. Der Vorverkauf ist schon sehr gut angelaufen. Wer also dabei sein möchte sollte sich umgehend um die begehrten Tickets bemühen. Seien Sie mit dabei, wenn es wieder heißt:

Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr

Tickets bei der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Quelle: Michael Koch

