Veranstaltungen der Agentur für Arbeit Meschede-Soest

Meschede: Auf Ausbildungsplatzsuche? Jetzt Tipps erhalten.

Für einen gelungenen Einstieg in das Berufsleben ist es wichtig, sich mit der Berufsorientierung, der Berufswahl und der Erstellung der Bewerbungsunterlagen intensiv zu beschäftigen. Das Training soll dabei helfen, Antworten zu Fragen rund um die Bewerbung zu finden. Ein Expertenvortrag rund um Psychologie im Bewerbungsprozess rundet das Angebot am Dienstag, 8. Februar ab 13:30 Uhr ab. Anmeldung unter [email protected]

Meschede: Pflegeberufe – Mach Karriere als Mensch

Das Bundesamt für Familie informiert am Donnerstag, 10. Februar ab 15 Uhr, in einer Veranstaltung über Zugangsvoraussetzungen sowie Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Pflegebereich. Um teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail ([email protected]) oder telefonisch unter 0291 204340 erforderlich. Die Teilnahme ist mit begrenzten Plätzen vor Ort in Meschede möglich oder alternativ digital per Skype.

Meschede: Karriere bei der Bundeswehr!

Ausführliche Informationen zu den vielfältigen Ausbildungs-, Studien- und Berufswegen, Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren gibt es am Freitag, 11. Februar in der Zeit von 7 bis 12 Uhr direkt von der Karriereberatung der Bundeswehr. Anmeldung per E-Mail an karrb-[email protected] oder telefonisch unter 02381 972 341 0 erforderlich.

