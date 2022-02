VHS Brilon: Zumba® am Samstagvormittag

Dieser Kurs ist für Einsteiger und Zumba-Profis gleichermaßen geeignet.

brilon-totallokal: Brilon-Marsberg-Olsberg: An zehn Samstagen tanzen die Teilnehmenden zu lateinamerikanischen Rhythmen der Zumba-Musik. Bei diesem effektiven Ganzkörper-Workout werden Kalorien verbrannt und Kondition aufgebaut. Der Kurs beginnt am Samstag, 5. Februar, und findet an zehn Vormittagen von 10.30 bis 11.30 Uhr statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

